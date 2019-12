Sanremo: 'Festa della Adesione' nelle parrocchie con l'Azione Cattolica, domani anche una tavola rotonda

Anche nelle parrocchie dove è presente l'Azione Cattolica, si celebra domenica prossima la ‘Festa della Adesione’. Alla parrocchia degli Angeli a Sanremo sarà un momento molto speciale perché l’associazione compie 100 anni.

Il momento di festa concluderà la tavola rotonda ‘Lo straordinario ordinario’. che si svolgerà nel salone del ‘Melograno’, domani alle 20.45. I festeggiamenti termineranno domenica con la Santa Messa alle 11.15, celebrata dal Vescovo Antonio Suetta.

La tavola rotonda di domani sera verterà sul tema ‘Lo Straordinario Ordinario’. I relatori invitati per dare delle risposte alle nostre domande saranno:

Gennaro Ferrara, salernitano, 47 anni: racconta tutti i giorni le attività di Papa Francesco praticamente dall’inizio del pontificato. Gennaro Ferrara - Caposervizio, ha un passato da cronista parlamentare e ha condotto diversi programmi di TV2000, dove è arrivato nel 2001 dopo una breve collaborazione con l’Ansa. E’ stato responsabile nazionale dei giovani di Azione Cattolica e ha collaborato con la facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma e con la Pontificia Università Lateranense. Sposato, padre di Francesco Paolo, Giulio e Adriano.

Franco Garelli - sociologo e scrittore: dopo aver insegnato Sociologia della conoscenza all'Università di Torino, è professore ordinario di Religioni nel Mondo Globalizzato e Sociologia della religione, è stato inoltre preside della facoltà di Scienze Politiche della medesima Università dal 2004 al 2010. In seguito alla riforma universitaria, ha diretto il Dipartimento di Culture, Politica e Società dello stesso ateneo fino al 2015. I suoi studi hanno riguardato principalmente il mondo giovanile i fenomeni religiosi nella società contemporanea. È membro dell'Associazione Italiana di Sociologia e del Direttivo dell'International Society for the Sociology of Religion. Collabora in modo stabile con La Stampa e con Il Mulino come esperto di temi religiosi.

Fulvio Rombo di Sanremo: in passato responsabile di Azione Cattolica, psicoterapeuta dell’età evolutiva, conosciuto per le sue attività psico-educative nelle scuole, fondatore del centro giovanile Baraonda e dell’Associazione Effetto Farfalla, ha dimostrato la sua attitudine per la scrittura, in diverse forme.