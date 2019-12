Molini di Triora: a Glori si festeggia il Natale con la tradizionale esposizione dei presepi nei caruggi

Domenica 8 dicembre alle ore 16,30 a Glori, piccola frazione del comune di Molini di Triora, in Valle Argentina si accenderanno le luci dell’albero di Natale che è stato allestito in questi giorni dai volontari della Locale Proloco, si tratta di un albero natalizio a sorpresa che riveste le caratteristiche degli alberi di Natale di un tempo. Anche quest’anno verrà realizzata l’esposizione di Presepi, la ormai tradizionale “Presepi nei Caruggi” che quest’anno ha raggiunto la ventiduesima edizione.



La rassegna è nata, infatti, nel 1997 da l’idea di un gruppetto di persone del Paese che avevano all’epoca l’intento e la scommessa di portare nell’entroterra un buon numero di turisti anche in una stagione non molto sfruttata. "La Rassegna nacque in contemporanea di quella ben più affollata di espositori che si tiene a Luceram paese dell’Entroterra Nizzardo lì le opere esposte sono più di 300, mentre la rassegna nostrana viaggia su numeri più contenuti" - ricorda Gianluca Ozenda, presidente del consiglio comunale di Molini di Triora.



"Tuttavia essendo che vi è tempo per scegliere un angolo del paese ed addobbarlo con le proprie opere ( i presepi possono essere realizzati sino alla Vigilia di Natale ) si spera che anche persone di altri luoghi voglia incuriosirsi e venire ad allestire un presepe, questi potranno essere ammirati sino al 19 gennaio" - chiosa