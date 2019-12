Babbo Natale arriva a Imperia e il Bacàn offre cioccolata calda e panettone a tuti i bambini!

L'8 dicembre si entra ufficialmente in clima natalizio: chi decora l'albero, chi scrive la letterina e.... chi incontra proprio Babbo Natale.

Domenica 8 dicembre a partire dalle 16.30 in via Vieusseux tutti i bambini (ma anche i più grandi) potranno incontrare Babbo Natale, che sarà presente con la sua slitta per raccogliere le letterine.

Il Bacàn per l'occasione diventerà un aiutante di Babbo Natale, offrendo panettone e cioccolata calda.

E per non far mancare proprio niente a questo Natale 2019, la Foto Perino regalerà una fotografia ad ogni bambino, come ricordo di un incontro speciale.

Per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook del Bacàn: https://www.facebook.com/Bacan.Oneglia