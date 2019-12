Lo staff di Team Ribelle ti aspetta per valorizzare e esaltare la bellezza dei tuoi capelli

Sei in cerca di un hair-look da sogno e acconciature strabilianti da sfoggiare per Natale e Capodanno? Team Ribelle Fashion Hair Stylist è il salone adatto per vivere un’esperienza unica, anche nel prezzo. La nuova gestione ha aperto a febbraio di quest'anno con opere di rinnovamento e attrezzature di ultima generazione. Team Ribelle è composto da uno staff giovane, ma con alle spalle competenza ed esperienza sulle tecniche di taglio, colore e stili trendy. La titolare Elisabetta Franco è affiancata da professioniste qualificate ed aggiornate, sempre attente all'evoluzione della moda e ai corsi di formazione e perfezionamento.

I capelli per una donna sono un mezzo per vestire il proprio corpo, e le varianti di tagli e colori mostrano la sua vera identità. Il Team Ribelle è in grado di valorizzarne ed esaltarne la loro bellezza. Lo staff è sempre aggiornato sulle ultime novità nel settore dell’hair styling e all’utilizzo in salone di prodotti e trattamenti per capelli altamente professionali. Qui sarai accolta in un ambiente curato e gradevole, dove il personale, oltre ad essere a tua completa disposizione, saprà ascoltare le tue esigenze e necessità. Preparati a vivere un'esperienza unica che trasformerà la tua bellezza in emozione! Il salone si trova all'interno del Centro Commerciale La Riviera Shopville ad Arma di taggia ed è aperto tutti i giorni con orario continuato.

Per ulteriori informazioni chiama al 366 2563679.