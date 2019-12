Il Ristorante “A Cuvea” si è rinnovato e ha riaperto con una nuova formula di menù e un nuovo restyling

Dopo una serie di piccoli interventi di restyling, la storica Trattoria “A Cuvea” ha riaperto, riservando alla clientela una nuova immagine con meno posti a sedere e una nova formula di menù, con l’obiettivo di creare un'atmosfera sempre più raccolta e confortevole e consentire al cliente di scegliere tra le varie opzioni di portate. Al centro di questa innovazione c'è l'intenzione di valorizzare maggiormente le materie prime e i prodotti del territorio e ridurre i coperti per offrire al cliente maggior spazio ed un servizio più tranquillo e attento. Le formule di pranzo e cena prevedono la possibilità di poter spaziare da menù con un primo, un dessert, vino, acqua e caffè a soli 12 euro a menù con un secondo, un dessert, vino, acqua e caffè a soli 15 euro, fino a menù con antipasto, un primo, un secondo, un dessert, vino acqua e caffè a soli 33 euro. Questi sono alcuni esempi delle formule di menù offerte al Ristorante “A Cuvea”.

Vi ricordiamo che il locale si trova in Corso Garibaldi 110, a Sanremo, a pochi passi da Piazza Colombo e dal Palafiori, ed è aperto dal lunedì al sabato a pranzo e a cena. Il Ristorante ha riaperto e lo staff vi attende per deliziare il vostro palato, sempre in compagnia di una cucina schietta e genuina.

Per info e prenotazioni 333.3625059. È sempre gradita la prenotazione.