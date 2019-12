Capo animatore Stars Be Original: il lavoro più bello del mondo!

Hai lavorato diversi anni nei villaggi turistici e vorresti continuare a svolgere questa professione perché è la più bella del mondo? Non hai tutti i torti e se alle spalle hai una certa esperienza puoi anche candidarti per diventare capo animatore! Questa figura professionale è sicuramente la più ambita all’interno dei villaggi turistici, perché la più importante e anche quella con lo stipendio più alto. Per diventare un capo animatore bisogna aver fatto la cosiddetta gavetta, ma se tu hai già diversi anni di esperienza puoi inviare la tua candidatura anche subito! Su starsbeoriginal.com le selezioni sono aperte e non devi fare altro che mandare il tuo curriculum.

Capo animatore nei villaggi turistici: un sogno che diventa realtà

Diventare capo animatore nei villaggi turistici è per molti un vero e proprio sogno che si realizza. Questo è infatti il ruolo più ambito perché importante e decisamente ben pagato. Naturalmente, non si tratta di una professione semplice: non tutti sono adatti per fare il capo animatore perché bisogna avere diverse doti e competenze specifiche. Chi non ha maturato sufficiente esperienza all’interno dei villaggi turistici non può aspirare ad un ruolo del genere, ma se tu hai fatto già un po’ di gavetta ti conviene approfittarne!

Capo animatore: mansioni e compiti nel villaggio

Il capo animatore è il punto di riferimento per tutto lo staff che lavora all’interno del villaggio: è infatti la persona che si occupa di organizzare e gestire il servizio d’animazione, impartendo le direttive e suddividendo i compiti. Si tratta quindi di un leader, che deve avere sempre sotto controllo qualsiasi attività venga proposta ma non solo. Il capo animatore si occupa anche degli ordini relativi alle attrezzature che possono essere utili per rendere l’esperienza all’interno del villaggio indimenticabile per tutti gli ospiti. Deve quindi avere delle grandi doti organizzative e manageriali, ma anche comunicative. Come tutti gli altri membri dello staff infatti, anche questa figura professionale è sempre in contatto con gli ospiti della struttura. È proprio al capo animatore che i vacanzieri si rivolgono in caso di problemi o necessità ed è sempre lui che deve cercare di risolvere ogni aspetto in modo da rendere il soggiorno perfetto sotto tutti i punti di vista.

Si tratta di un ruolo di responsabilità quindi, per nulla semplice ma in grado di dare grandissime soddisfazioni.

I requisiti del perfetto capo animatore

Come abbiamo detto, per diventare capo animatore è fondamentale avere determinati requisiti, primo tra tutti una buona esperienza maturata nei villaggi turistici. Oltre a questo però bisogna avere delle doti manageriali ed organizzative spiccate, saper comunicare in modo adeguato e gestire gli ordini della merce con criterio e responsabilità.

Il capo animatore deve conoscere tutti i settori del villaggio turistici e saperli spiegare con efficacia a tutti gli altri membri dello staff. Naturalmente, è fondamentale che abbia una buona padronanza delle lingue straniere in modo da poter comunicare con tutti gli ospiti e dare loro informazioni dettagliate. A livello caratteriale, il capo animatore è una persona socievole e disinvolta, che padroneggia il microfono e non si lascia mettere i piedi in testa.