Ventimiglia: 54 passaggi pedonali rifatti in tutta la città, il Sindaco Scullino "Parola d'ordine sicurezza"

Il rosso natalizio arriva anche sulle strade a Ventimiglia. Sono infatti iniziati in questi giorni i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in tutta la città.

L'Amministrazione guidata dal Sindaco, Gaetano Scullino, ha infatti dato il via al rifacimento di ben 54 passaggi pedonali, che saranno rifatti e tutti saranno colorati di rosso per una maggiore visibilità e sicurezza dei pedoni. Un'iniziativa, tra l’altro, molto apprezzata dai cittadini.

E’ stata rifatta anche la segnaletica nel quartiere di San Secondo per evidenziare con chiarezza l'esistenza dello stop per chi in macchina entrando dal sottopasso di Corso Genova si deve immettere in via San Secondo.

Diverse, infatti, erano state le segnalazioni di chi scendendo da via Maule si vedeva negato il diritto di precedenza da parte di chi non rispettava lo stop, con rischi di incidenti.