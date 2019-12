Sanremo: per la prima volta nel ponente ligure la scuola 'parentale', per ora la frequentano quattro 11enni

Per la prima volta nel Ponente ligure sorge una scuola ‘parentale’ e nasce a Sanremo, per iniziativa di quattro famiglie, una delle quali vive nella città dei fiori, una di Santo Stefano al Mare e due di Vallecrosia.

Quella ‘parentale’ non è una vera e propria scuola ma una associazione di genitori che fanno educazione dopo aver inviato una dichiarazione alla scuola che avrebbero dovuto frequentare i rispettivi figli con la quale (secondo le disposizioni di Legge) la informano che loro stessi si occupano dell’educazione. Ovviamente, prima di dare l’ok la scuola si accerta se la famiglia è in grado di sostenere il percorso e poi dà il suo assenso. A Sanremo il gruppo di genitori che ha avviato la scuola ‘parentale’ sta lavorando a questo progetto da due anni.

Quali sono le ragioni principali per cui le famiglie decidono di educare personalmente i propri figli? Ci sono aspetti religiosi, ma anche la crescente insoddisfazione nei confronti del sistema scolastico e l’impossibilità di trovare una scuola valida nelle vicinanze della propria abitazione.

A Sanremo il gruppo delle quattro famiglie ha pensato alla scuola ‘parentale’, dopo i primi incontri in cui si è parlato di Pedagogia e su quali sono le possibilità di intraprendere questo tipo di educazione. Le famiglie hanno messo in atto la ricerca di un luogo ed hanno trovato un locale in via Manzoni di fronte all’ingresso di ‘Sanremo Bio’. L’associazione è nata da qualche mese ed il lavoro ‘scolastico’ con i ragazzi è iniziato ad ottobre. Sono quattro gli alunni che stanno sperimentando questo tipo di educazione. Tutti hanno svolto regolarmente le scuole Elementari pubbliche ed ora, invece di affacciarsi alle Medie, stanno seguendo le lezioni dei genitori.

Come detto la scuola ‘parentale’ non è parificata a quella pubblica e, quindi, gli alunni per poter essere ammessi a quella che sarebbe la seconda Media, dovranno sostenere un esame a fine anno. Se lo passeranno potranno decidere se accedere nuovamente alla scuola pubblica oppure se proseguire con quella dei genitori.

“I bambini imparano a scuola – ci dicono i genitori che hanno scelto la ‘parentale’ - ma l’educazione non è imparare nozioni da un libro. Nel processo di crescita l’acquisizione di nozioni rappresenta solo una piccola parte. Da genitori consideriamo molto più importante l’acquisizione di valori, di un senso morale, di indipendenza, di autodisciplina, di responsabilità e dell’avere il coraggio di difendere le proprie convinzioni. I nostri figli devono imparare a pensare. Essi devono conoscersi, accettare la loro unicità e comprendere quella degli altri”.

Prima di affrontare la scuola ‘parentale’ l’associazione aveva già organizzato corsi pomeridiani di russo ed inglese per chi va invece nelle scuole normali ma a gennaio sono previsti anche corsi per adulti. Per stimolare l’accesso alla scuola ‘parentale’, l’associazione ha deciso di proporre un vero e proprio ‘Open day’ come ormai fanno tutte le scuole.

Verrà proposto domani per la classe 1a Media del progetto a indirizzo ‘Steineriano’. Sarà possibile vedere i lavori dei ragazzi e parlare con genitori e insegnanti. L’appuntamento è fissato nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, in via Manzoni 23b a Sanremo. La scuola, tengono a sottolineare dall’associazione, è di tipo ‘Waldorf’, diffusa in tutto il Mondo ma assente in tutto il Ponente ligure.