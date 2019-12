Rocchetta Nervina: in attesa del ponte è arrivato comunque il gas, il Sindaco ed i residenti ringraziano l'azienda fornitrice

In attesa del sopralluogo per la prossima installazione del ponte che toglierà l’isolamento del paese dal resto della valle, a Rocchetta Nervina non si patirà il freddo.

L’azienda UniverGas, infatti, è riuscita a far arrivare il prezioso gas per il riscaldamento alle famiglie del paese, nonostante i problemi di viabilità ha raggiunto il paese con il trasportatore partner ‘Vito Ferrini Srl’.

Dopo una serie di sopralluoghi tecnici e verifiche mirati ad individuare un mezzo idoneo e le opportune procedure dedicate alla situazione di emergenza, è stata garantita la continuità di esercizio, rifornendo il deposito della rete pubblica.

“Voglio ringraziare l’azienda – ha detto il Sindaco Marco Rondelli – a nome mio e della popolazione per quanto fatto. Finalmente, almeno sul piano del riscaldamento, possiamo stare tranquilli”.