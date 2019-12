Ospedaletti: ieri l'assemblea generale della sezione di Imperia-Sanremo dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

La Sezione di Imperia-Sanremo dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in data 5 dicembre ha tenuto, presso la splendida struttura ricettiva “Biblos” in Ospedaletti, l’Assemblea Generale annuale 2019. La partecipazione al 90% ha reso l’evento davvero memorabile, frazione anche all’impeccabile organizzazione. I lavori sono terminati con un eccellente convivio che ha suscitato la soddisfazione dei convenuti. Tra i numerosi eventi programmati per il prossimo anno, la “Giornata Nazionale della Bandiera” istituita con Legge del 31 dicembre 1966 nr. 671 che si terrà in Lungomare Marconi di Vallecrosia il 10 gennaio 2020 con invito alle massime Autorità della Provincia e la partecipazione di locali scolaresche ed un’alunna con un alunno effettueranno l’alzabandiera all’ascolto del “Canto degli Italiani”. L’Associazione, con il progetto “Viaggio tra i Valori ed i Simboli della Repubblica” ha varato altro progetto, ”Decoro del Tricolore” con l’intento di promuovere ogni possibile iniziativa volta a garantire il decoro, la dignità ed il prestigio del simbolo per eccellenza della nostra Italia. Verrà, quindi, tenuto uno specifico evento sul tema.

Durante i lavori dell’Assemblea è stato anche deliberato di nominare il Cav. Gaetano Speranza, “Delegato ai rapporti con la Prefettura di Imperia”.