Arma di Taggia: alberi di Natale addobbati in via Colombo grazie ai bimbi della scuola dell'infanzia

I bambini della scuola dell'infanzia statale di Arma di Taggia questa mattina hanno addobbato alcuni alberi di Natale posizionati in via Colombo. Una iniziativa che torna a ripetersi anche quest'anno grazie a residenti e commercianti della zona.



Ad accogliere i bimbi c'era il Babbo Natale di via Colombo con un carico di dolci e regali. Un ringraziamento per questi bambini che grazie all'aiuto delle loro maestre hanno realizzato tanti bellissimi addobbi, utilizzando l'arte del riciclo creativo.



Ad attendere il gruppo c'era anche l'assessore Espedito Longobardi. L'amministrazione comunale era presente come gesto di vicinanza e ringraziamento verso le persone di questa via che da sempre sono chiara espressione dello spirito del Natale, grazie agli abbellimenti presenti tanto nelle vetrine, quanto nelle aiuole e sui terrazzi delle abitazioni.