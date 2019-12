Domenica prossima, primo incontro per il gruppo donatori FIDAS Sanremo a Villa Ormond

Si conclude l’anno 2019 e la Fidas si prepara ad incontrare tutti i donatori affiliati per scambiare gli auguri di fine anno, omaggiando a tutti i donatori presenti il pacco regalo, il calendario FIDAS 2020 ed il notiziario Il Dono.

"La FIDAS rappresenta una realtà consolidata ed un pilastro nel nostro piano sangue della Regione Liguria in simbiosi con il Centro Trasfusionale di Imperia, ed è sempre in prima linea per tutelare la donazione volontaria, gratuita, anonima …e responsabile. FIDAS vi invita a partecipare numerosi allo svolgimento di questi incontri, per conoscerci e condividere un momento di vita Associativa.

Domenica 8 dicembre 2019 alle ore 17,30 presso l’auditorium a Villa Ormond, c.so Cavallotti, 113, si terrà il primo incontro per il gruppo donatori FIDAS di Sanremo. Seguirà rinfresco. Organizzazione Catering: scuola Nazionale API, via Martiri della Libertà 33, San Bartolomeo al Mare".