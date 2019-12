“Il Ponente non si Lega”: le Sardine Ponentine lanciano la manifestazione di domani con un video su Facebook

Le Sardine Ponentine si stanno preparando per l'esordio in piazza. Il movimento spontaneo che sta prendendo sempre più piede in tutta Italia è arrivato anche nella nostra provincia e, grazie a un fitto lavoro sul web, i militanti di Sanremo, Imperia e Ventimiglia si sono dati appuntamento per domani alle 18.30 in piazza Colombo nella Città dei Fiori.

Le Sardine Ponentine hanno organizzato tutto sul loro gruppo Facebook, pagina sulla quale hanno anche postato un video per presentare la manifestazione di domani. C'è grande attesa per vedere sia l'adesione dei manifestanti che l'eventuale presenza di rappresentanti politici delle tre città coinvolte.

