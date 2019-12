Ultimissime dal Ponente: Flavio the Wall cerca di oscurare Scullino, Damele accusato per immigrazione clandestina di Cipolle dall’Egitto, “l’olio invecchiando migliora” parola di Espedito Longobardi.

La polizia sta indagando sull’operato di un agricoltore ponentino impegnato in una terribile attività criminosa: l’immigrazione clandestina di cipolle dalla vicina Africa, in particolare dall’Egitto.

Anche se nel suo nome ha inserito un frutto, è stato scoperto lo stesso...

La zona di confine a forte inclinazione leghista non poteva tollerare oltre che cipolle immigrate invadessero anche le tradizioni gastronomiche della zona, e così, dopo il battesimo dei “belinetti”, si è scatenata una vera e propria caccia alla “cipolla”.

La pagina facebook dell’agricoltore e del diabolico bulbo egiziano sono stati sommersi di insulti: al grido di prima la cipolla di Tropea (che si trova in Calabria Saudita), poi quelle straniere ed invocando le ruspe per arginare il fenomeno.

L’intervento della polizia ha riportato l’ordine pubblico, ma non si sono placate le proteste.

Rimane una grande preoccupazione, diffusa in particolare fra le massaie intemelie, che per andare a comprare la focaccia sia ora necessario usare il velo, se non addirittura il burka.

Ma soprattutto è dovuto intervenire il sindaco per scongiurare la paura più grande, quella cioè di dover usare la cipolla egiziana anche nella preparazione del pesto come va predicando da tempo lo sfacciato contadino di Camporosso. .

Il sindaco della città di confine, come sempre deciso e determinato ha risolto il problema alla radice e con una nuova ordinanza ha istituito una nuova de.co per l'Aglio di Ventimiglia rendendolo obbligatorio nella preparazione del pesto sia in casa che nei ristoranti. Tano e si è così ripreso il palcoscenico nazionale, che Flavio the wall gli aveva tolto con un disperato gesto d’amore

Nel frattempo Taggia non sta a guardare e partecipando ad un importante convegno a Siena ha rimesso le cose a posto: è falso che l’extra vergine non è adatto per friggere, ma soprattutto come ha spiegato, fra gli applausi generali, l'assessore Espedito Longobardi, "l'olio è come i politici invecchiando migliora e se d’inverno si congela, è sicuramente extravergine!

Grande!!!