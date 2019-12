Sanremo: sabato prossimo, presentazione della nascente associazione 'Cobaty Liguria'

Sabato prossimo, presso la Sala Conferenze del Forte di Santa Tecla di Sanremo (ore 10.30), verrà presentata la nascente associazione Cobaty Liguria che si occupa di salvaguardia del territorio. La conferenza avverrà alla presenza di alcuni membri della federazione internazionale provenienti da diverse parti d'Europa. Interverranno anche il presidente della federazione Joel le Goff, il presidente del Distretto federale n.11 (Alta Savoia, Svizzera, Bulgaria e Italia) Edgardo Campane e rappresentanti delle amministrazioni locali e regionali.

“Nell'ottica fondativa dell'associazione – si spiega nel comunicato -, ovvero il coesistere in maniera partecipata e consapevole della costruzione, dell'urbanistica e dell'ambiente (Cobaty fédération International de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Environnement), nasce l'associazione Cobaty Liguria. Essa è collegata all'associazione internazionale di Cobaty (https://www.cobaty.org) che è nata in Francia negli anni 50, nel periodo del dopoguerra per migliorare le condizioni del territorio post guerra.

Il nostro territorio ci sta a cuore, noi vi operiamo direttamente a differenti livelli. Ci sembra importante e necessario iniziare un dialogo che possa portare ad approcci più consapevoli e che faccia avvicinare le amministrazioni e la cittadinanza ai professionisti. Essi attraverso la loro professionalità e la propria esperienza sono sicuramente uno strumento adeguato ed in grado di apportare un costruttivo punto di vista di aiuto al territorio”.