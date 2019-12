Sanremo: da sabato pomeriggio in via Escoffier si comincia col Festival del settantesimo, al via '70 in 7 giorni'

A Sanremo si parlerà di Festival già durante le manifestazioni natalizie. Uno degli eventi voluti dal Comune è ‘70 in 7 giorni’, che prenderà il via sabato prossimo alle 16, non a caso da via Escoffier dove c’è la statua di Mike Bongiorno, con ‘Freddy e Marisa Quartet’ e gli anni ‘50 del Festival.

‘70 anni in 7 giorni’, organizzato da ‘OroNero’ di Adriana Rombolà e prodotto da Simona De Melas, ripercorrerà i decenni del festival di Sanremo. Ogni giorno, in differenti punti della città, si potranno rivivere i successi, le canzoni preferite e i brani vincitori di tutti e sette i decenni della più importante manifestazione musicale italiana. Gli artisti selezionati, per scelta, sono esclusivamente liguri e saranno introdotti dal giornalista Claudio Porchia, scrittore anche del libro ‘Sanremo Story’ che racconterà gli aneddoti, i retroscena e anche gli spaccati di quegli anni.

Il claim di questi eventi, voluto dal neo assessore e vice sindaco Alessandro Sindoni e del suo ufficio al Turismo e Manifestazioni, è proprio il Festival ed i suoi 70 anni. Saranno oltre 100 gli eventi di vario genere che si terranno a Sanremo durante le vacanze di Natale e Capodanno. La città dei fiori si trasformerà in colori, suoni e animazioni dove in ogni angolo ci saranno artisti, musicisti che intratterranno il turismo presente.