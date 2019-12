Sanremo: con “Paolo e Barbara” alla scoperta della cucina giapponese

La cucina giapponese non è solo pesce crudo, sushi e sashimi ordinati senza limiti con la formula all you can eat, che si è rapidamente diffusa nel nostro paese. È una cucina ricca di sapori e i profumi, in grado di incantare e stupire anche i buongustai di casa nostra.

Per chi volesse spingersi oltre la frontiera del pesce crudo ed affrontare un viaggio alla scoperta della cucina giapponese tradizionale l’occasione è da non perdere.

Paolo e Barbara Masieri, che gestiscono con grande passione e impegno l’omonimo ristorante in Sanremo ed ai quali è stata recentemente confermata la stella michelin conquistata con merito nel 1990, propongono una serata dedicata a questa cucina delicata, equilibrata, semplice, ma nello stesso tempo complessa.

Un menù, anche in questo caso, preparato partendo dalla ricerca della migliore materia prima e realizzato con la grande tecnica che da sempre accompagna i piatti di questo ristorante.

Per una sera dalla cucina non usciranno i piatti, che hanno segnato la storia gastronomica del locale, da quelli tradizionali come la sardenaira, il cappon magro e il brandacujun, a quelli originali e inediti come i calamaretti su crema di fagioli bianchi di Pigna o l’uovo affogato ai ricci con porri croccanti e gambero rosso.

Paolo, il cuoco contadino, si cimenterà con arte e tecnica nella preparazione di piatti esotici e Barbara in sala con il consueto sorriso e garbo non vi servirà vino, ma sakè o tè.

L’appuntamento è per martedì sera 10 dicembre con questo menù:

Sushi e Sashimi

Tempura di verdure dell'orto, salsa Tentsuyu

·Ramen, brodo di pollo, uovo, maiale affumicato, funghi, dashi

·Unagi Kabayaky, anguilla alla brace, insalata di verze, zenzero agrodolce

·Fujiama... come Montebianco, castagne, tofu e sciroppo al mirin

·Tè Bancha fiorito e Mochi di azuki e guava e Castella Nagasaki Cake

·Sakè o Tè Sencha

Il costo della serata è di 65 a persona, sakè o tè inclusi.

Il Ristorante Paolo & Barbara, si trova a Sanremo in via Roma 47

Per prenotazioni telefonare ai numeri +390184531653 o +393356388433 indirizzo mail: paolobarbara@libero.it.