Sanremo: a San Martino si accende il Natale, si parte con “Dona un addobbo al tuo quartiere”

A San Martino si sta accendendo il Natale. Si replica l'esperienza solidale che già l'anno scorso nella prima edizione ha coinvolto moltissimi bambini e famiglie del quartiere.



“Dona un addobbo al tuo quartiere” è la prima parte dell'iniziativa dove gli abitanti sono stati invitati a portare presso i negozi aderenti qualsiasi tipo di addobbo da donare. La seconda parte, prenderà vita domani con i volontari della Pro San Martino che, coadiuvati da Babbo Natale (quello vero) e dal suo amico Elfo, animeranno e addobberanno gli ingressi di Asili e Scuole del quartiere.

Poi sabato l'albero donato dal Comune di Sanremo, vicino alla chiesa, verrà anch'esso addobbato in una grande festa di quartiere dove i bambini oltre a poter mettere il loro personale addobbo e salutare ancora Babbo Natale, giocheranno insieme nel parco godendo anche di una golosa merenda offerta dai commercianti e dagli scout della zona.

L'addobbo del quartiere continuerà poi nei giorni successivi in base al materiale ricevuto e , come per il 2018 durante il periodo verranno raccolti fondi per l'ospedale Gaslini, un regalo per chi ne ha più bisogno.