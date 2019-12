Imperia: domenica prossima il 'Torneo lampo dell'Amicizia' al circolo scacchistico di Porto Maurizio

Il Circolo Scacchistico Imperiese organizza il ‘Torneo Lampo dell'Amicizia’, non valido per le variazioni Elo e che si svolgerà domenica alle 17, nella sede del circolo, in via Carducci 65 ad Imperia Porto Maurizio.

Le iscrizioni termineranno poco prima dell'inizio del torneo, alle 17 di domenica ed avranno un costo di 5 euro a giocatore. Le regole sono semplici: i giocatori iscritti verranno abbinati con sistema svizzero ed avranno un tempo di riflessione di 5 minuti saranno 8 i turni di gioco.

I premi netti, non divisibili né cumulabili (spareggio con sistema ‘Buccholtz’’), saranno quantificati sulla base di una percentuale dell'incasso delle iscrizioni ed in particolare: al 1° il 40% delle iscrizioni, al 2° il 30%, al 3° il 20%, al 4° il 5% ed al 5° il 5%.