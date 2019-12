Domenica prossima, inaugurazione di un nuovo automezzo donato alla CRI di Imperia dall'Associazione Amici di Marco De Fecondo

Domenica 8 dicembre si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del nuovo automezzo in dotazione al Comitato CRI di Imperia.



"L'importante evento si terrà alle 9.30 presso la sede di Imperia in via Trento, 3. Domenica verrà tagliato il nastro al nuovo Fiat Qubo che è stato donato con grande generosità dall''Associazione Amici di Marco De Fecondo-onlus' al nostro Comitato. Grazie a questa importante donazione della 'Amici di Marco De Fecondo-onlus' il Comitato di Imperia potrà contare su un nuovo efficiente mezzo al servizio di chi ha bisogno di aiuto. Nello specifico il nuovo automezzo donato è stato allestito e verrà adibito al trasporto di sangue ed organi che è una tra le tante importanti attività svolte da Croce Rossa, in convenzione con il servizio 118, sul territorio. L'invito è esteso a tutta la cittadinanza".