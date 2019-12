Con la presentazione del libro 'Sentimento e Fantasia', al via gli eventi natalizi della Compagnia Stabile Città di Sanremo

Prenderanno il via domani 6 Dicembre gli eventi natalizi curati dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo.

"Il Natale inteso non solo come festa religiosa, ma come partecipazione collettiva ad un sentimento universale di fratellanza e di valori umani: anche il dialetto sanremasco è ricco di produzioni letterarie e teatrali che propongono ricordi, tradizioni, sentimenti, nostalgie e, perché no, molti sorrisi, dedicati a questa festività così sentita, nel passato e nel presente.

Quindi la proposta, in modalità itinerante, di scenette, poesie, proverbi, musica, sul tema del Natale, con attori 'vecchi' e ...nuovi, una miscela di produzioni letterarie in “giargun” (dialetto), che accompagneranno il percorso degli spettatori dal Forte di Santa Tecla alla sommità della Città vecchia.

Ed è proprio attraverso il sanremasco, inteso non come valore 'elitario', ma come simbolo di una tradizione un po' dimenticata, che si cerca di riportare all'attenzione e, soprattutto, a disposizione di tutti, il bagaglio di conoscenza della storia cittadina; dei personaggi , illustri o semplici, che l'hanno segnata; della lingua che risuonava nei carrugi, nelle campagne e sul mare...

Primo appuntamento domani alle ore 16 presso il teatro della Federazione Operaia di via Corradi con 'Il cuore e la penna di Maria Pia Ferrandini', recital in omaggio ad una vita dedita al teatro dialettale dell’attrice (classe 1924!) per decenni nella Compagnia Stabile, con filmati e letture della sua raccolta di poesie, scritti, pensieri, ironia e ricordi sanremaschi e presentazione del suo nuovo libro 'Sentimento e Fantasia'.

Seguirà domenica 8 Dicembre un percorso guidato nella Pigna con animazioni teatrali in dialetto, divertente ed istruttivo omaggio natalizio alla tradizione ed alla cultura cittadina, in collaborazione con Pigna Mon Amour. Partenza ore 16 dal Piazzale Santa Tecla. L'evento sarà replicato venerdi 20 Dicembre e sabato 28 Dicembre.

Tutti gli eventi sono a partecipazione libera e gratuita.

A v'aspeitamu...Bon divertimentu e Augüri!'.