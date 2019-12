Mobilità elettrica: obiettivi ed evoluzioni del mercato

Quando si pensa alle tematiche ambientali oggi, è più vivo che mai l'interesse e l'attenzione per il rispetto dell'ecosistema nel quale si vive, con temi quali riciclo e risparmio energetico diventati scelta di vita e fortemente al centro dell'opinione pubblica ed istituzionale.

Sul versante automotive, è la mobilità elettrica a farla da padrone. Grazie alle nuove tecnologie e alla nascita di veicoli alimentati mediante elettricità, la strada del settore è tracciata. Il mercato richiede sempre più l'elettrificazione dei veicoli, ed è verso questo obiettivo che si marcia.

Del resto, soprattutto nelle grandi città, si sente sempre di più l'esigenza di trovare una valida alternativa per non peggiorare la qualità dell'aria.

Ecco, quindi, che anche in Italia ci si sta muovendo affinché, entro il 2030, la maggior parte delle auto in circolazione siano alimentate con energia elettrica. Per raggiungere questo obiettivo, è richiesto l'impegno sia delle case produttrici di auto, che dei gestori di energia elettrica. Quando si parla di mobilità elettrica, infatti, si deve sempre tenere presente il bisogno di avere un'adeguata infrastruttura in grado di garantire autonomia ai veicoli di nuova generazione. Questo è possibile grazie ai nuovi progetti dedicati all'e-mobility, come ad esempio E.ON Drive. Da sempre attenta alla questione, E.ON ha deciso di scendere in campo e supportare chi decide di puntare sulla mobilità elettrica, con un progetto ambizioso e votato all'innovazione.

Le prospettive future sono chiare: si deve puntare alla riduzione di quelle che sono le emissioni nocive per la salute e per l'ambiente. Nello specifico, entro il 2030, si dovrà cercare di ridurre le emissioni di gas serra a 49 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti. Un risultato ambizioso che, però, l'Italia potrebbe arrivare a centrare pur sforando di poco quelle che sono le percentuali richieste.

Come si potrà realizzare questo obiettivo? Sarà necessario andare a incentivare quanto più possibile la sostituzione delle vecchie autovetture inquinanti, con veicoli di nuova generazione ed elettrici.

Serviranno delle politiche in materia in grado di rendere favorevole il passaggio per tutti coloro i quali dovranno acquistare un nuovo veicolo. Ma non basta. Non dovranno essere proposte solo ottime offerte per chi compra una nuova auto, ma si dovrà anche dare la garanzia di avere a propria disposizione l'infrastruttura e l'autonomia necessaria per affrontare viaggi anche lunghi.

Senza questo ultimo punto, sarà difficile realizzare il primo. Chi si mette in strada deve avere la sicurezza di poter ricaricare il veicolo con facilità lungo il tragitto se necessario e, soprattutto, deve sapere di poterlo fare a un costo ragionevole.

Abbiamo dinanzi poco più di dieci anni per cercare di centrare l'obiettivo prefissato, così da riuscire a garantire migliori condizioni per le generazioni future.