Fedi nuziali: piccole grandi meraviglie nel catalogo di Fabio Ferro

Le fedi nuziali sono il simbolo dell’amore: gioielli che vanno scelti con estrema cura perché come vuole la tradizione devono essere indossati dalla coppia per tutta la vita. Non è per nulla semplice trovare la coppia di anelli che sia davvero perfetta per entrambi, anche perché al giorno d’oggi accanto alle fedi più tradizionali troviamo modelli moderni e particolari. Le coppie giovani solitamente preferiscono optare per soluzioni originali, diverse da quelle classiche che andavano di moda in passato.

Quello che non tutti sanno è che le fedi nuziali si possono ordinare anche online: sul sito di Fabio Ferro si può consultare un catalogo ricco di piccole grandi meraviglie, rigorosamente fatte a mano in Italia e in grado di rispondere a qualsiasi gusto. Scopriamo insieme quali sono i modelli più gettonati al giorno d’oggi e come scegliere le fedi nuziali perfette per questo momento così importante.

Fedi nuziali: oro giallo, bianco o rosa?

Il primo dettaglio che vi troverete a scegliere sarà il materiale, che sostanzialmente corrisponde al colore. Le fedi nuziali infatti dovrebbero essere in oro, ma se un tempo il giallo era praticamente l’unica alternativa oggi è possibile spaziare tra colorazioni più moderne o romantiche. L’oro bianco è ormai diventata l’opzione più gettonata perché mette d’accordo sposa e sposo: ha un aspetto decisamente più moderno e meno impegnativo se vogliamo.

Sempre molto popolari negli ultimi tempi sono le fedi in oro rosa: amatissime dalle spose ma non sempre apprezzate invece dall’universo maschile. Hanno un gusto vintage e romantico, forse più difficile da abbinare ma bisogna sempre decidere insieme: su questo non ci sono dubbi.

Non siete però costretti a decidere tra l’una o l’altra soluzione: molti modelli di fedi nuziali sono realizzati in oro bianco e giallo, per esempio, oppure bianco e rosa. Vale la pena prendere in considerazione anche questa alternativa perché ha un fascino moderno ed accattivante, sicuramente più particolare.

Finiture per tutti i gusti

La finitura è un altro dettaglio da valutare, perché una fede nuziale non deve per forza di cose essere lucida ma anche satinata. I modelli più originali accostano entrambe queste alternative, per conferire dinamicità all’anello e renderlo davvero unico. Coloro che amano uno stile più sobrio, possono optare per una fede interamente satinata, che al giorno d’oggi è molto gettonata, ed eventualmente impreziosirla con un diamante.

L’incisione: un classico intramontabile

Un dettaglio classico ma ancora molto in voga e quasi d’obbligo è invece l’incisione interna, che riporta il nome dei due sposi e la data del matrimonio. Questo è ciò che rende qualsiasi fede nuziale unica e speciale: un pezzo che nessun altro possiede e che rappresenta il simbolo dell’amore tra i due coniugi. L’incisione quindi deve essere presente, perché altrimenti non si può parlare veramente di fedi nuziali ma di semplici anelli.

Spessore e vestibilità delle fedi

Nella scelta delle fedi potete valutare anche lo spessore e la vestibilità degli anelli: dopotutto dovranno essere indossati da entrambi tutti i giorni quindi devono anche essere comodi. Tra i modelli che vanno per la maggiore in questo senso troviamo quelli con interno bombato.