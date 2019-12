Consigli per un "capodannissimo" a Sanremo e Riviera di Ponente

Sanremo, la città dei fiori, si prepara per la lunga notte di capodanno, puntando su eventi di richiamo e manifestazioni per festeggiare in modo speciale sia il Natale che il 31 dicembre. E sulla scia di Sanremo, anche molte altre città della Riviera di Ponente si vestono a festa, tra iniziative per bambini e concerti in piazza, appuntamenti perfetti per dare il benvenuto al 2020. Il seguente programma degli eventi di capodanno della città di Sanremo e della Riviera di Ponente è tratto dalla guida Capodannissimo, un sito che che raccoglie informazioni sempre aggiornate su come e dove festeggiare la lunga notte di San Silvestro.

Eventi di Capodanno 2020 a Sanremo

La festa in piazzale Pian di Nave

Ad inaugurare il lungo mese di eventi che culminerà con il capodanno, torna il grande albero di Natale a led in Piazza Colombo, mentre quest'anno non ci sarà il consueto appuntamento con il Mercatino di Natale. Il programma degli eventi della lunga notte di San Silvestro, inoltre, sarà in stretta connessione con la 70esima edizione del Festival: quest'anno, infatti, Sanremo diventa magica e il luogo designato per questa infusione di illusionismo e spettacolo sarà Piazzale Pian di Nave. Dopo il successo che ha incantato lo scorso anno Piazza Castello a Torino, in piazza a Sanremo arriva l'evento "Master of Magic" che per l'occasione prenderà il nome di "Sanremo Magic Festival". Grandi e bambini potranno assistere a questo grande spettacolo di magia e illusionismo dove sul palco saliranno alcuni tra i migliori artisti di questo campo. L'appuntamento è fissato per le 22:00: la prima parte della serata, il "Gran Gala Show di Capodanno" un misto di verità e illusioni, accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno. Allo scoccare della mezzanotte grande spettacolo pirotecnico al Porto Vecchio, lato molo di Ponente: i fuochi saranno visibili anche dal resto del lungomare. Dopo il countdown e il brindisi di mezzanotte, la serata continuerà con dj set, dedicata soprattutto ai giovani e a chi vorrà continuare a festeggiare fino a notte fonda.

Capodanno per giovani e bambini al Luna Park

Un'altra grande novità di quest'anno sarà il Luna Park: inaugurato il 30 novembre sarà aperto per tutto il mese di dicembre fino a metà gennaio. Ma soprattutto il luna park, situato sul lungomare Calvino e in piazzale Dapporto sarà aperto per la notte di capodanno.

A teatro con Rocco Papaleo

Grande appuntamento al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo per un capodannissimo davvero al top: quest'anno ad accompagnare gli ospiti verso il nuovo anno ci sarà Rocco Papaleo che porterà in scena lo spettacolo dal titolo "Live" in cui l'attore alternerà parole e musica, una sorta di teatro canzone tra musiche di Frank Sinatra, ricordi e poesia. L'appuntamento è fissato per le 21:15 in modo da poter permette agli ospiti in sala di trascorrere la mezzanotte a teatro.

Capodanno al Casinò

Al Casinò di Sanremo sono in programma altri due eventi: al Roof Garden Casinò alle 21:15 è in programma il capodanno con i Los Locos, Massimo Bagnato e Gin & the Fitz: tre artisti che porteranno in scena, ognuno singolarmente, i propri successi, a partire dalla Macarena con i Los Locos, a cui seguirà uno spettacolo sensoriale con Bagnato e revival anni '70 e '80 con Gin & the Fitz. Inoltre al ristorante Biribissi del Casinò è in programma il capodanno con Henry Carpaneto Quartet: la formula della serata prevede il gran cenone con spettacolo di musica live. Il prezzo del veglione è di 150,00 euro, a persona.

Eventi di Capodanno 2020 in Riviera di Ponente

Vediamo adesso alcuni highlight di eventi già confermati nelle vicinanze.

Imperia

Capodanno per bambini a Imperia. L'appuntamento per dare il benvenuto al nuovo anno ad Imperia sarà alla Banchina Aicardi a Oneglia: il programma è pensato per le famiglie con i bambini, tra artisti di strada e spettacoli a non finire. Come animazione clou, sul palco sarà ospite un dj di fama nazionale, di cui, però, non è stato ancora reso noto il nome.

Savona

A Savona in piazza. Festeggiare il capodanno a Savona non significherà più trovarsi in Darsena: quest'anno l'amministrazione comunale ha promesso una grande festa in piazza, di cui però non sono stati ancora svelati i dettagli. Certo è lo spettacolo di fuochi d'artificio sparati dalla Fortezza del Priamar. Per ora è noto anche l'appuntamento per grandi e bambini al SavoNatale 2019 con laboratori, mercatini, street food, concerti e spettacoli pirotecnici.