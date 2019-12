Avviare una nuova attività: qualche consiglio di progettazione

I tempi sono maturi per provare a fare il grande salto. Magari abbiamo lavorato una vita "sotto padrone" e ora abbiamo la possibilità di lanciare la nostra attività: certo, nessuno dice che sia facile, però sarà senza ombra di dubbio un'avventura eccitante. Ma quali sono i primi passi per diventare dei piccoli imprenditori, magari con tante idee e mezzi non infiniti? Nelle prossime righe parleremo di un piccolo consiglio che potrà salvarvi da tanti grattacapi, più qualche consiglio bonus su come creare un logo online: pronti? Via!



I PRIMI PASSI (MENTALI) PER AVVIARE UN'ATTIVITA'

Potrà sembrarvi strano, ma già il solo fatto di pensare alla vostra attività potrebbe esservi molto utile, a tratti fondamentale. Fare sessioni di brainstorming con amici, in modo semplice, potrebbe far venire a galla delle problematiche alle quali voi non avevate pensato. Sedute di brainstorming possono essere utilissime soprattutto scegliendo oculatamente il gruppo con cui farle: se avete amici o conoscenti professionisti del vostro settore, loro potrebbero essere un asset molto prezioso per la vostra attività, anche se ancora embrionale. Potrete infatti costruirla piano piano seguendo i consigli di persone che vi vogliono bene e hanno esperienza nel vostro stesso campo (o in campi correlati che potrebbero comunque tornarvi utili!). Non dimenticate di appuntarvi tutte le questioni che vi parranno rilevanti: prima di tutto dovrete dormirci su, dopodiché potrete affidarvi a dei professionisti che per forza di cose vi serviranno (commercialisti, notai, chi più ne ha più ne metta) ma con le idee già chiare, o meglio: con delle domande ben poste. Nel 90% dei casi già porre la domanda giusta vi mette sulla strada buona.



IL LOGO: COME, DOVE, QUANTO.

Parliamo ora di una questione che potrebbe essere divertente da affrontare: creare il proprio logo, quello che ci identificherà agli occhi dei potenziali clienti, può essere un'esperienza davvero ricca di suggestioni e di creatività. Ci sono professionisti che si occupano principalmente di questa branca del business, creativi che si faranno in quattro per mettere a fuoco chi siete e cosa volete trasmettere per poi sintetizzare tutti questi concetti in una sola immagine. È il loro mestiere e, come tutti i mestieri, va pagato. Se non avete immaginato di stanziare dei fondi per questa attività, non preoccupatevi: online potrete trovare molti servizi che potrebbero fare al caso vostro, semplici tool che vi aiuteranno, guidandovi passo passo, nella creazione di un'immagine che identifichi voi e il vostro modo di lavorare, la vostra attività ancora allo stato embrionale (oppure già ben avviata ma con qualche necessità di restyling, chissà!).



La sfida che avete davanti potrebbe essere la più importante e la più entusiasmante di tutta la vostra vita: assicuratevi di lasciare al caso meno cose possibili, possibilmente nessuna, anche perché lo studio e la progettazione di ogni piccola parte della vostra futura attività potrebbero essere una delle parti più interessanti da affrontare. Soprattutto avete la possibilità di imparare molte nozioni e ricevere molti consigli "a bocce ferme": quando sarete immersi nel vortice di un'attività ben avviata vi sarà quasi impossibile pensare ad altro!