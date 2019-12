Aste, tra opportunità e difficoltà, focus su un settore potenzialmente protagonista

Secondo una statistica condotta nel 2018 da Astasy con la collaborazione di Npls Re Solution, le esecuzioni immobiliari sono in notevole aumento.

Di contro, il settore delle aste è ancora indietro a causa del mancato "appeal" delle procedure telematiche e dei tempi di attesa troppo elevati dei Tribunali.

Nel 2018 le esecuzioni sono state 245.100 con un aumento del 4% rispetto al 2017, per un valore base d'asta complessivo pari a 36,4 miliardi.

La regione più "attiva" è stata la Lombardia con il 19,46% nazionale, poi c'è la Sicilia con il 9,77%, il Piemonte con il 7,98%, il Veneto con il 7,96% ed il Lazio con il 6,88%.

A livello provinciale, guida la classifica Milano con 10.363 aste pubblicate, seguita da Bergamo con 9.499, Roma con 9.322, Brescia con 6.887 ed Alessandria che vanta oltre 5.000 procedimenti.

É interessante notare che più del 78% degli immobili comprende la categoria residenziale, il 10% i terreni ed il 7% i capannoni commerciali ed industriali.

Da un punto di vista economico però il valore si inverte, poiché l'80% del valore complessivo dipende prevalentemente dai grandi fallimenti industriali.

Analizzando meglio i numeri, il 74% degli immobili ha un valore d'asta inferiore ai 115.000 euro, mentre solo il 16% arriva a 250.000 euro ed appena il 10% supera questa soglia.

Gli immobili aggiudicati nel 2017 hanno raggiunto le 76.219 unità, cioè l'equivalente del 29% delle aste pubblicate. Rispetto al valore iniziale di perizia quindi l'immobile viene aggiudicato con un prezzo inferiore del 56%.

Anche se le aste appaiono molto convenienti ed appetibili per quanto riguarda i prezzi, risultano ancora poco battute in rapporto al reale potenziale, poiché gli utenti sono spesso frenati dalle procedure piuttosto complesse.

Fortunatamente, la nascita e diffusione di portali come Ufficiocamerale.com, rendono più semplice l'accesso e il relativo acquisto di strumenti utili e funzionali per il professionista che intende operare nel mondo delle aste immobiliari, si pensi ad esempio alla PEC legalmail, firme digitali, marche temporali, così come alla possibilità di accedere in pochi click a documenti come visure catastali e camerali.

Lo scenario di riferimento è ancora ostico e farraginoso, ma l'augurio è che, anche grazie all'evoluzione digitale, possa andare incontro ad un processo di innovazione e snellimento delle procedure.

Ad esempio, solo per il recupero di credito occorrono in media circa 4 anni e come evidenzia Mirko Frigerio, amministratore delegato di Astasy, oltre 30.000 aste iniziate prima del 2010 non sono ancora concluse.

Per fare fronte a questa situazione le banche stanno facendo nuovamente ricorso ai mutui con LTV elevato, quindi ad alto rischio.

Poteva sembrare una soluzione il decreto mutui del 2016 che avrebbe dovuto concedere i finanziamenti ipotecari basati sul patto marciano, col quale l'istituto si impegnava a rientrare in possesso del bene se il debitore si fosse rivelato inadempiente evitando così la procedura esecutiva.

Questi mutui però non sono mai arrivati e quindi il ricorso alle procedure online appare la soluzione più sensata ed immediata per velocizzare i tempi delle aste immobiliari.