Ventimiglia: sciopero 'bianco' della Polizia di frontiera francese, lunghe code in ingresso e uscita

Uno sciopero ‘bianco’ di un sindacato di polizia francese, sta rallentando notevolmente il traffico ai valichi di Ponte San Ludovico e ponte San Luigi.

Gli agenti francesi, nell’intento di protestare per difendere il loro piano pensionistico, stanno controllando il 100% dei veicoli in transito, in modo da sensibilizzare la popolazione, sia francese che italiana, ai loro problemi.

Altre azioni sono state avviate a livello nazionale, come scrive il quotidiano Nice Matin e potrebbero riguardare anche Mentone come ad esempio la chiusura simbolica delle stazioni di polizia (tranne per le emergenze), nessuna verbalizzazione e controlli rafforzati sui pedaggi.