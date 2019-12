Vicenda fortunatamente a lieto fine, per un 14enne di Sanremo che, nella serata di ieri era andato via di casa, probabilmente per una lite in famiglia.

Dopo una notte passata fuori, questa mattina il giovane è stato fortunatamente ritrovato vicino alla sua abitazione dalla Polizia ed è tornato in famiglia. Una vicenda come tante che, per fortuna, è terminata nel migliore dei modi.