Rocchetta Nervina: cresce l'attesa per il sopralluogo che servirà all'installazione del ponte sulla Provinciale 68

La vita nel piccolo paese di Rocchetta Nervina prosegue normalmente, ad oltre una settimana dall’isolamento ma, dopo la notizia pubblicata dal nostro giornale in relazione al noleggio di un ponte che verrà allestito entro Natale, i circa 300 rocchettini attendono le festività con uno spirito decisamente più positivo.

In attesa del sopralluogo della ditta di Brescia che è stata interpellata dalla Provincia, previsto per domani, si guarda al futuro con maggiore ottimismo, anche se ovviamente per ora in macchina si arriva al luogo della frana e poi bisogna fare due chilometri e mezzo a piedi per arrivare a casa.

Un sacrificio che, però, entro una quindicina di giorni non dovrà più essere fatto, visto che il ponte sarà pronto entro le festività e la vita per i residenti tornerà a quella precedente a quando il terreno è franato sotto la strada in quella curva sulla Provinciale 68. Intanto, alle porte del paese, il ristorante albergo ‘Lago Bin’ ha regolarmente aperto. Dopo una importante ristrutturazione il noto esercizio aveva già molte prenotazioni ed i titolari si sono organizzati per poter comunque accogliere regolarmente gli ospiti.

E’ invece rimasto chiuso il ristorante ‘Rio Barbaira’, che contava molto sulla ripresa del lavoro e che, invece, dovrà attendere la riapertura della strada per poter tornare ad offrirsi alla propria clientela. Un momento sicuramente non facile per Rocchetta che, però, ora conta molto sulle feste di fine anno, quando la strada tornerà nuovamente percorribile.

Il ponte, lo ricordiamo, è stato noleggiato per un anno e, quindi, per la Provincia ci saranno 12 mesi per intervenire sulla strada che sta franando. Serviranno interventi strutturali di ‘palificazione’, per poter evitare ulteriori danni in futuro. Interventi che servirebbero su molte strade della nostra provincia, sempre alle prese con problemi dettati dal maltempo.