Sanremo: lunedì e martedì prossimo appuntamento con l'Open Day alle scuole di Coldirodi

Come ogni anno l'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente apre le porte a chi è interessato a visitare la scuola. Lunedì prossimo i genitori dei bambini che il prossimo anno frequenteranno la classe prima primaria potranno visitare i locali del plesso di Coldirodi.

Sarà l'occasione per conoscere l'offerta formativa e le potenzialità della nuova struttura per cui lo scorso marzo è stato effettuato l'efficientamento energetico che ha interessato tutto l'edificio. Martedì toccherà invece alla scuola secondaria di primo grado di Coldirodi che aprirà anch'essa le porte alle persone interessate dalle ore 16:45 alle ore 18. Il plesso di Coldirodi possiede una palestra, una mensa con cuoca all'interno dell'Istituto, una biblioteca, un cortile con ampi spazi di svago, un laboratorio scientifico, un laboratorio informatico ed una LIM per ogni aula.

La scuola, sia primaria che secondaria, vanta inoltre una didattica innovativa, classi con pochi alunni e insegnanti di ruolo, ingredienti fondamentali per soddisfare le esigenze di ogni singolo bambino.