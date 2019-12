Sanremo: dopo il ‘caso Pascoli’ non si fermano i controlli strutturali nelle scuole, verifiche anche al Liceo ‘Cassini’

Dopo il ‘caso Pascoli’ è sempre più alta l’asticella dei controlli sui plessi scolastici cittadini. Le verifiche annunciate dal sindaco Alberto Biancheri sono sempre in corso, proprio per avere una mappa precisa e puntuale sulle condizioni delle scuole e per poi eventualmente pianificare gli interventi necessari.

In questi giorni anche il Liceo ‘Cassini’ è stato interessato dai lavori. I tecnici incaricati dal Comune hanno effettuato i controlli tecnici necessari per verificare la vulnerabilità della struttura. Si attende ora di conoscere i dati delle analisi. Quanto successo alla scuola ‘Pascoli’ è sì un disagio per gli alunni, le famiglie e il corpo docenti, ma è anche la dimostrazione di come le verifiche siano state utili per certificare i problemi strutturali presenti nel plesso di corso Cavallotti.

Il Comune ha predisposto controlli e verifiche tecniche su tutti e 19 gli istituti scolastici presenti in città. Poi si passerà al lato operativo con gli eventuali lavori.