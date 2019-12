Oggi a Pieve di Teco e domani a Pontedassio si presenta il 'Polo Tecnologico Imperiese' (Foto)

Oggi pomeriggio dalle 17, in Comune a Pieve di Teco, e domani alle 17 in Comune a Pontedassio, il Polo Tecnologico Imperiese presenta ‘Il Polo e l’Entroterra’, una serie di appuntamenti organizzati per presentare le tante iniziative della scuola al servizio delle aziende e degli Enti della vallata (ex percorsi alternanza scuola-lavoro).

Sarà anche l’occasione per presentare l’offerta formativa del Polo Tecnologico Imperiese alle famiglie dei giovani alunni delle scuole medie dell’entroterra per orientarli nella prosecuzione dei propri percorsi di studio.

Saranno presenti docenti e alunni dei 3 Istituti che compongono il Polo: l’Istituto Tecnico Industriale ‘G. Galilei’, l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica ‘A. Doria’ (il ‘Nautico’) e l’Istituto Professionale per i Servizi Sociali e Commerciali ‘U. Calvi’.