Imperia: domani e sabato una pesca di beneficienza di fronte alla Coop di via XXV Aprile

Il ‘Comitato di Solidarietà Internazionale Ponente Ligure’ e l'associazione ‘Aequalitas’ organizzano, per domani e sabato all’ingresso della Coop di via XXV Aprile ad Imperia, una ricca pesca di beneficenza a favore dell'asilo d'infanzia che da anni supportano in Centro Africa.

La struttura, che sorge sul terreno della Missione Carmelitana, accoglie nelle 5 classi con 225 bambini dell’età compresa tra i 3 ed i 6 anni. Le associazioni sono impegnate nella collaborazione alla sua gestione che consiste molto sinteticamente nel fornire due pasti quotidiani, sostenere le spese derivanti dagli stipendi delle cinque insegnanti, dei due guardiani e della cuoca.

Oggi, come in ogni giorno del passato, persone che hanno bisogno di aiuto riescono a trovarlo nel sostegno di chi è stato più fortunato. Ai banchetti si troveranno simpatici regalini natalizi e si potrà dare un aiuto per sostenere il progetto.