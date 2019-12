Il Sindaco di Soldano Isio Cassini presenta il nuovo calendario 2020 dal titolo ‘In volo tra Cielo e Terra’ (foto)

Il volo di un Drone tra l’immaginazione e la realtà sul nostro borgo ed il territorio circostante. Un omaggio al blu del cielo e del mare, al verde delle vigne, ai colori della campagna e al bosco che ci circondano. Queste le parole del Sindaco Isio Cassini che non posso fare altro che creare una forte emozione a chi guarda il bellissimo calendario 2020. Sanremonews lo ha raggiunto.

Come nasce l’idea di creare un calendario nel suo Comune?

Questa idea risale al 2004 quando già in Comune, per la prima volta mi occupai di pubblicizzare in un modo nuovo e utile il mio paese. Quindici anni fa fu una bellissima iniziativa. Per il 2020 ho fortemente voluto un aggiornamento con i tempi e ho pensato all’utilizzo di un Drone.

Può dirci come viene fatta la distribuzione del calendario?

Tengo molto a dire che è un omaggio da parte dell’Amministrazione del nostro Comune e ne viene consegnata una copia ad ogni famiglia da parte della Protezione Civile. Se poi alla consegna ne vengono richieste più copie sono ben gradite eventuali offerte.

Signor Sindaco può dirci come verrà utilizzato il ricavato dei calendari?

E per me un grande piacere potervi dire che utilizzeremo la somma raccolta per comperare alla Protezione Civile un tabellone di allertamento stradale luminoso. Un sistema mobile e trasportabile che fornisce agli automobilisti e non solo, annunci e informazioni varie comprese quelle di emergenza.

I calendari 2020 dove si possono trovare?

Vorrei dire che sono disponibili fino al 31 dicembre e oltre fino ad esaurimento, e si possono acquistare ad offerta nei gazebo in paese e in Comune. Tutto questo è stato possibile grazie alla presenza in campo dei miei collaboratori ai quali va un sentito ringraziamento. Dalle pagine del vostro giornale auguro a tutti un Buon Natale e un Felice 2020

Le immagini fotografiche del calendario 2020 sono di Eugenio Conte