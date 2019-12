Domenica 8 dicembre 2019 i bambini e i nonni insieme al ‘Mercatino di Natale’ di Bordighera alta

Da ormai più di 10 anni la Scuola dell’infanzia ‘Villa Felomena’ di Bordighera porta avanti un progetto in collaborazione con la ‘Residenza Protetta San Giuseppe’.



"I bambini accompagnati dalle loro insegnanti - si spiega nel comunicato - settimanalmente si recano dai ‘nonni’ per trascorrere alcune ore insieme, pitturando, creando, cucinando, ballando, cantando... Nel momento in cui i bambini entrano nel grande salone, gli occhi degli anziani si illuminano, come risvegliati da un lungo torpore, in loro si risveglia energia e voglia di mettersi in gioco.

Il progetto di quest’anno ‘Prendiamoci cura di… bambini da 3 ai 105 anni’, vede convolte la sezione D, che ha dato origine al progetto e le sezioni B e F. I primi incontri di quest’anno scolastico hanno visto i bambini e i nonni impegnati nella creazione di semplici manufatti, utilizzando svariate tecniche e materiali di recupero. Tali prodotti saranno proposti al mercatino di Natale di Bordighera alta, domenica 8 Dicembre. Le insegnanti e i bambini, l’animatrice Barbara e i suoi nonnini, vi invitano a partecipare e a portare a casa con voi un oggetto simbolo di questa unione e collaborazione tra generazioni”.