A Levà è arrivato il mercato di 'OrTaggia': ogni giovedì 8 banchi con frutta, verdura, pesce e prodotti caseari (foto e video)

Da oggi nel parcheggio Lentisco ha aperto i battenti ‘OrTaggia Levà’. Di che cosa si tratta? Del nuovo mercato settimanale di questo popoloso quartiere. Qui, ogni giovedì saranno presenti 8 banchi, di frutta, verdura, pesce e prodotti caseari.





Si tratta di un’attesa novità per Levà che da tempo chiedeva questo servizio che ad oggi viene già svolto su Arma e Taggia. Il giovedì è il giorno dedicato alla vendita di questi prodotti a km 0.



Un’attività che ha visto impegnati il consigliere comunale Fortunato Battaglia e l’assessore Chiara Cerri. L’amministrazione ha voluto salutare l’apertura del mercato con un taglio del nastro alla presenza anche dell’assessore Espedito Longobardi, della dirigente del settore Elena Bedino, del responsabile della Docks Lanterna Davide Birri e di Paola Oggero del gruppo Levà C’è, oltre a tutti i commercianti che oggi hanno portato i loro prodotti qui nel cuore del quartiere.



La scelte del parcheggio Lentisco non è stata casuale. Questa si è rivelata essere l’area più idonea per ospitare il nuovo mercato. L’amministrazione ha scelto di occupare solo metà dello spazio di posteggio nell’ottica di limitare i disagi. Ortaggia Levà aprirà anche a sviluppi futuri. Lo hanno assicurato i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Infatti non è da escludere che possano trovare spazio altri venditori.



L’area mercatale può ospitare fino ad 11 banchi, quindi, potenzialmente ci sono ancora dei posti disponibili. Non basterà la sola richiesta, l’ultima parola spetterà al Comune che punta anche a dare un'offerta diversa, andando ad evitare che tutti i banchi vendano la stessa merce. In più, se la risposta della cittadinanza sarà positiva non viene esclusa la possibilità di dare un secondo giorno per i banchi di questo mercato. Le tematiche di sviluppo su questa iniziativa commerciale saranno al centro di successivi ragionamenti, attraverso incontri tra gli operatori del mercato e l’amministrazione comunale.