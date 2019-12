Sanremo: ritardi e disservizi della RT, il PD “La Regione si faccia carico del disagio”

Il Partito Democratico di Sanremo interviene in merito alla difficile situazione che sta vivendo in questi mesi la Riviera Trasporti. Una condizione critica che vede quasi quotidianamente ritardi e disagi per l'utenza.

La nota del PD sanremese:

Il PD di Sanremo ritiene fondamentale che la Regione si faccia carico del notevole disagio causato da un parco mezzi della Riviera Trasporti che va rinnovato anche guardando con attenzione alla tutela ambientale. Il trasporto pubblico è un servizio che deve essere tutelato e la sua carenza o mancanza ricade principalmente sulle fasce più deboli della popolazione E' quindi doveroso che ci sia anche un impegno regionale per risolvere le attuali criticità nel servizio.

Conosciamo bene le difficoltà della società RT che non sono certo da imputare all CDA attuale, ma che derivano da scelte amministrative del passato sbagliate, come ad esempio quella del progetto del 2012 del bus a idrogeno, il quale, costato più di 6 milioni, ha visto i bus cominciare a girare solo nel 2018, mentre RT ha invece un parco mezzi ormai vetusto che spesso costringe a saltare le corse e con dipendenti sovente costretti a straordinari ripetuti nel tempo.

Sanremo ha fatto la sua parte per consentire alla società RT di avviare la vendita dell'area deposito e ottenere la possibilità di uscire da un indebitamento che non le consente di offrire un servizio migliore senza attivare investimenti e aumentare il personale.

Pensiamo sia quindi utile al più presto, un incontro tra i vertici della società RT, l'amministrazione di Sanremo, la Regione e la Provincia per cercare insieme una soluzione ai disservizi che causano disagi sempre più frequenti ai sanremesi e non solo. Cittadini che si aspettano un servizio pubblico efficiente e regolare, che però spesso viene disatteso nonostante ci siano tra gli utenti che aspettano corse annullate anche abbonati che hanno pagato in anticipo per ottenere tale servizio.