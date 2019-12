Bordighera: in fase di ultimazione l'intervento di riparazione della perdita dalla condotta fognaria del Torrente Borghetto

Il Comune di Bordighera comunica che è in fase di ultimazione l'intervento di riparazione, mediante saldatura, della perdita dalla condotta fognaria posata in attraversamento aereo del Torrente Borghetto.



Considerato lo stato della condotta stessa ne è stata peraltro già programmata la sostituzione integrale (tratto di 20 metri, cassone passacavi, curve, flange, bulloneria, saracinesche ed opere edili annesse); l'intervento è stato affidato per l'importo totale di 44.576,00 € alla ditta Tecnoedil di Alba e sarà effettuato a breve.