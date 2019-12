Ventimiglia: l'Amministrazione Comunale presenta il calendario delle festività natalizie 2019-2020

L'assessore Simone Bertolucci, insieme al sindaco Gaetano Scullino e a tutta l'amministrazione di Ventimiglia, presenta ufficialmente il calendario delle festività natalizie 2019-2020.

"Profonda soddisfazione per aver raggiunto, dopo un frizzante calendario estivo ed una splendida stagione teatrale, un altro importante risultato, proiettandoci verso una primavera ricca di novità. Si è soddisfatto un palato per grandi e piccoli, ma soprattutto per i bambini, veri protagonisti della festa da loro più attesa. Un occhio di riguardo anche alla tradizione, con l'esposizione di presepi e concerti nelle location più suggestive.

Le frazioni protagoniste con l'allestimento di un albero di natale per ognuna di esse,messo a disposizione dal comune e preparato da comitati di quartiere o parrocchie sempre disponibili e gentili. Luminarie posizionate anche in vie non inserite nel mappale del bando, cercando con i nostri uffici di abbellire al meglio la città".

L'assessore coglie l'occasione per ringraziare le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi e tutti gli uffici comunali che hanno collaborato per la stesura e la definizione. "Tutta L'amministrazione augura buone feste, un sereno natale ed un felice anno nuovo".



Scaricare l'Agenda natalizia QUI