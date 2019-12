Sanremo: maratona e accensione dell'albero di Natale, ecco le limitazioni al traffico per gli eventi del weekend

A Sanremo sarà un weekend caratterizzato dalle prime manifestazioni di apertura al lungo calendario delle natalizie allestito dal Comune. Oltre 120 eventi fino a gennaio che prenderanno il via nel fine settimana con la Sanremo Marathon e con l’accensione del grande albero di Natale a led in piazza Colombo. I due eventi coinvolgeranno il centro città con alcune limitazioni al traffico che Palazzo Bellevue ha concordato e organizzato insieme al comando di Polizia Municipale.

Queste le disposizioni per la Sanremo Marathon: divieto di transito in corso Imperatrice (da via Verdi a largo Nuvoloni) dalle 8 fino al completo transito degli atleti; divieto di sosta in via Ruffini (lato ponente) e corso Orazio Raimondo ambo i lati (da via Ruffini fino al civico 115) dalle 8 alle 10; divieto di transito in piazza Colombo, via San Francesco (intersezione piazza Colombo), corso Garibaldi, via Ruffini e corso Orazio Raimondo dalle 9.30 fino al completo transito degli atleti; divieto di transito sulla pista ciclabile anche ai pedoni (tutto il tratto di competenza sul territorio comunale) dalle 9.30 alle 14.30. durante la sospensione della circolazione verrà attuato il divieto di immissione veicolare dagli ex passaggi a livello di corso Mombello, via Gioberti, ex Morgana e sulle strade che si affacciano sul percorso. Il transito in entrata e uscita dalla zona portuale sarà garantito utilizzando il sottopasso Croce Rossa e via del Castillo.

Per l’accensione dell’albero di Natale piazza Colombo sarà chiusa al traffico dalle 17 circa fino al termine della cerimonia.

