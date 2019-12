L’anima pulsante dell’artigianato valdostano di tradizione arriva a Sanremo

Sarà l’inno nazionale della Vallée d’Aoste cantato dall Chorale di Valgrisanche ad aprire la rassegna Alpi dell’Arte 2019 a Sanremo. Tre Mostre di grandi artisti valdostani.

Al Casinò di Sanremo Giovanni Thoux al Forte di Santa Tecla Dorino Ouvrier e alla Chiesa di Santa Brigida dove si svolgono la maggior parte dei Concerti del Club Tenco Guido Diemoz. Una collettiva di straordinario valore: Per la prima volta 18 artigiani professionisti della Valle d’Aosta si confrontano e si confrontano nella magnifica sede seicentesca del Museo Civico di Sanremo.

Una Fiera dell’artigianato valdostano di tradizione in Piazza Cassini e nei locali del centro storico della Pigna dove più di venti artigiani della Vallée venderanno e presenteranno le loro produzioni. …e poi la Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, i numerosi appuntamenti con la Comunità e gli artigiani liguri, fino alla Epifania Golosa al Casinò di Sanremo lunedì 6 gennaio con mercatino di prodotti agroalimentari della Valle d’Aosta con finger food e piatti di eccellenza realizzati in collaborazione da uno chef valdostano e uno ligure.

"Raramente - spiega Renzo Testolin, assessore regionale alle Finanze, Attività produttive e Artigianato Regione Autonoma - la Valle d’Aosta si presenta al grande pubblico, fuori dai confini regionali con una compagine così altisonante di Ambasciatori del proprio artigianato di tradizione e crediamo che l’occasione Sanremese, per la quale ringraziamo per l’ospitalità sia il Comune di San Remo che l’Associazione Pigna mon Amour, sia pressochè un unicum per poter ammirare al di fuori della Millenaria Fiera di Sant Orso, che si tiene ad Aosta il 30 ed il 31 gennaio di ogni anno da ormai 1020 anni, un insieme di opere così simili come fonte ispiratrice".

Informazioni www.regione.vda.it/artigianato/default_i.asp Ufficio Informazioni Turistiche – Palafiori, C.so Garibaldi +39 0184 580500 – infopoint@comunedisanremo.it www.comunedisanremo.it – fb: Pigna Mon Amour