Imperia: sabato 14 “Ci vediamo sotto i portici”, grande evento revival anni '70 '80

È nato quasi per gioco, con un’idea lanciata su Facebook da Nicoletta Sasso e ha avuto un successo superiore ad ogni previsione. L’idea era quella di ritrovarsi sotto i portici di via Bonfante a Oneglia, un po’ come si faceva alcuni anni fa. Non una manifestazione, nemmeno un evento. Un incontro senza pretese. Poi Nicoletta Sasso ne ha parlato con Fiorenzo Runco, e l’idea è decollata.



“La volta scorsa abbiamo scaldato i motori ora scendiamo in pista davvero - dichiarano gli organizzatori - l’ appuntamento è per sabato 14 dicembre dalle 18 alle 20 sotto le storiche arcate di via Bonfante. Ci sarà anche l’accompagnamento musicale, musica “nostra” in filodiffusione. E poi aperitivi, adesivi di appartenenza (perché noi c'eravamo), e per i più intraprendenti abbigliamento evocativo o comunque citazioni d'epoca. Sul filo della memoria ma con i piedi ben piantati nel 2019. Indispensabili solo le vostre emozioni. E sarà bellissimo”.



Sarà il primo vero grande evento “revival” anni '70 '80. “Ci vediamo sotto i portici” è ovviamente l’appello rivolto ai “ragazzi” degli anni '70 '80 che desiderano trovarsi nuovamente insieme. Ma sono ammessi anche i “vecchietti” del decennio precedente ed i “ragazzini” di quello successivo. Sarà anche un modo per scambiare gli auguri. Per riconoscere i ragazzi Doc sono stati preparati adesivi dedicati, e chi potrà o vorrà potrà indossare un capo di abbigliamento dell’epoca, un accessorio simbolico o comunque qualcosa che ricordi quei tempi. I bar proporranno aperitivi, ma la festa sarà rigorosamente fuori, in strada. Perché, come dice Gaber, “c’è solo la strada”. L’adesivo di riconoscimento potrà essere ritirato gratuitamente al bar Ligure e alla libreria Ragazzi, fino ad esaurimento.