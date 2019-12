Coldirodi celebra il Natale con i presepi artigianali, domenica l'inaugurazione con comparse in costume e musica

Coldirodi si appresta a vivere il Santo Natale all’insegna dei presepi artigianali. Domenica 8 dicembre, verrà inaugurata l’esposizione dei presepi che animerà la frazione sanremese fino al 6 gennaio 2020.

L’iniziativa dei presepi artigianali denominata “Sulla Via dei Re Magi”, promossa dalla Parrocchia di San Sebastiano, si svilupperà lungo via Costa dalle ore 10 alle ore 18 nei seguenti giorni: 08-15-22-25-26-29 dicembre 2019 e 6 gennaio 2020.

La giornata inaugurale sarà domenica 8 dicembre. Alle 10.30 verrà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale. Alle 14.30 è in programma il ritrovo in piazza San Sebastiano dove inizierà la visita guidata ai presepi. Oltre ad ammirare le statuine artigianali e la rappresentazione della natività, ci sarà l'accompagnamento musicale e le comparse in costume reciteranno un pensiero natalizio ai visitatori.

Nel pomeriggio, alle ore 16 verrà celebrata la Santa Messa presso il Santuario della Madonna Pellegrina e alle 17 ci sarà lo spettacolo dei burattini “La Natività” presso l’oratorio della Chiesa Parrocchiale.

Il Natale è sempre un’occasione importante per una comunità e Coldirodi, anche quest’anno, festeggerà le festività grazie alla collaborazione di tutti, dai grandi ai più piccoli. L’esposizione dei presepi è infatti resa possibile grazie all’impegno e alla partecipazione delle scuole elementari e medie di Coldirodi, la scuola dell’infanzia Padre Giovanni Semeria, tanti artisti e volontari.