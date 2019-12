Ad Arma di Taggia dal 13 al 14 dicembre tornerà Natale a Villa Boselli, il programma completo (Foto e Video)

Il 13 ed il 14 dicembre tornerà l'appuntamento con il villaggio di “Natale a Villa Boselli”. Come avevamo preannunciato, l'omonimo comitato organizzatore, ha scelto quest'anno di riproporre la formula dell'anno scorso, con due giorni d'evento.

L'inaugurazione del villaggio natalizio nel cuore di Arma si terrà venerdì 13, dalle 16.45. Sarà una cerimonia con tutte le autorità cittadine ed i principali rappresentanti del mondo delle associazioni locali. Un'anteprima della grande manifestazione giunta quest'anno alla sesta edizione e che si articolerà tra le 10 e le 18 di sabato 14.



L'INTERVISTA A RICCARDO ACTIS





Nel primo giorno, oltre al saluto delle istituzioni il clou sarà raggiunto alle 17.30 con l'accensione dell'albero di Natale, nel parco di Villa Boselli. Un momento che l'anno scorso attirò tantissime persone, complice anche la partecipazione delle massime autorità regionali e provinciali.

Quindi che cosa aspettarsi dalla giornata di sabato 14 dicembre? Anche quest'anno Natale a Villa Boselli sarà prima di tutto un grande regalo per tutta la comunità, soprattutto per i più piccoli. Per tutta la giornata ci saranno i laboratori delle mamme, con la collaborazione della Casa del Colore ed il laboratorio del riciclo con la partecipazione della Dock's Lanterna. Non mancheranno anche il Mago Salva del Teatro dei Millecolori, Erika e la magia delle bolle, Lavenartistica di Marta e la sua Dama Bianca e poi tutti gli artisti che si alterneranno sul palcoscenico all'interno del parco della villa: Simona e la baby dance dalle 14, il Coro DoReLevà dalle 15.15, Il Mago Gaspar e Serena dalle 16 e la scuola di canto di Monia Russo dalle 17.15. Un grande show che sarà animato da Gianni Rossi, il noto showman della provincia di Imperia.



Come da tradizione, il protagonista della giornata sarà Babbo Natale e quest'anno sarà proprio lui la principale sorpresa che accompagnerà questa edizione. Il suo arrivo è in programma alle 15 di sabato 14 dicembre e oltre ad accompagnarlo la banda Pasquale Anfossi ci sarà una curiosa novità che incanterà e stupirà.



Intorno a Villa Boselli troveranno spazio anche molte altre realtà come i Gonfiabili, LegoLand, Angelo Solidale, la Croce Verde, B.A.C.A., la Protezione Civile, il Team Infausti, Terre di Confine, Sulle Orme di San Benedetto, la ProLoco Taggia, il Cavallino Racing, il truccabimbi ed il mercatino. Infine, non mancheranno tutti gli elfi di Babbo Natale, i preziosissimi aiutanti saranno vicino al loro ufficio pronti a raccogliere le letterine di tutti i bambini che vorranno inviare al Polo Nord le loro richieste di regali per il 25 dicembre.