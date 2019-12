Sulla frontiera tra Francia ed Italia in 150 per la manifestazione contro la violazione dei diritti dei migranti (Foto e Video)

150 persone hanno partecipato questa mattina alla manifestazione che si è svolta a Mentone, sul confine con Ventimiglia, davanti a Ponte San Ludovico. Una protesta organizzata da diverse associazioni francesi tra cui anche Amnesty e Medici Senza Frontiere.



LE INTERVISTE





L'obiettivo della manifestazione era di denunciare la violazione dei diritti dei migranti alle frontiere francesi e chiedere una inchiesta parlamentare in Francia. All'iniziativa hanno preso parte anche numerosi italiani, erano presenti tra gli altri anche Maurizio Marmo per la Caritas e Fulvio Fellegara sindacalista rappresentante della CGIL della provincia di Imperia.La manifestazione è terminata con il suono delle sirene dei pompieri. Lo stesso gesto è stato ripetuto in altre 3 località della Francia dove erano state programmate iniziative analoghe per sensibilizzare la popolazione sulle criticità legate al tema dell'immigrazione.