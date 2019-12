Code chilometriche sull'A10 per il ribaltamento di un mezzo pesante

Genova - Traffico in tilt per ore oggi sulla A10 in direzione Savona per il ribaltamento di un mezzo pesante a causa del forte vento: poco prima delle 12.00 si contavano alcuni chilometri di coda e traffico completamente bloccato.

Fortunatamente il pilota del camion è uscito dall'abitacolo illeso, e nessun altro automobilista è stato coinvolto.

Sulla A10 Genova-Savona tra il bivio con la A26 dei Trafori e Arenzano verso Savona, il traffico nel frattempo si è sbloccato, ma rimangono 4 km di coda a causa di un mezzo pesante che si è ribaltato all'altezza del km 17.

Sul luogo dell'evento il traffico scorre sulla corsia di sorpasso e sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.