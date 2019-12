Bordighera: perdita di liquami fognari vicino al torrente Borghetto, duro intervento di Giovanni Ramoino (Foto)

“Da parecchi giorni una grossa tubazione, necessaria a convogliare liquidi fognari verso il depuratore, perde copiosamente in prossimità del torrente Borghetto, a lato del ponte sul lungomare. Naturalmente i liquidi finiscono nel torrente e successivamente in mare”.

Tuona in questo modo il Consigliere di opposizione del gruppo Misto, Giovanni Ramoino, per il problema relativo alla perdita riscontrata vicino al Borghetto. “Ho segnalato il fatto – prosegue – sia verbalmente che per scritto alla Polizia Locale, sembra non interessare più di tanto i nostri amministratori. Occupati a progettare ‘grandi eventi’, finiscono per dimenticarsi che tutelare l'ambiente, il mare e la salute, deve coinvolgerci tutto l'anno. Non solo nel periodo estivo”.