Bordighera: fermato l'uomo che ha incendiato il materasso stanotte in ospedale, è un turco già noto alle forze dell'ordine

E’ stato fermato poco dopo i fatti il 79enne turco Guten Altay, l’uomo che questa notte ha dato fuoco al materasso del lettonel reparto di Medicina dell’ospedale ‘Saint Charles’ di Bordighera.

I Carabinieri della Compagnia di Bordighera stanno lavorando per capire i motivi che hanno portato l’uomo, già noto per altre vicende, ad appiccare l’incendio che è stato spento dagli infermieri dell’ospedale e poi bonificato dai Vigili del Fuoco.

L’uomo è fuggito dalla struttura, dopo l’incendio, ma è stasto fermato poco lontano dai Carabinieri che ora stanno verificando i motivi che lo hanno portato a compiere il gesto. Rimane anche da capire in che modo si porrà l’Asl nei suoi confronti.

Altay, lo ricordiamo, nel 2015 venne arrestato per una lite tra vicini a Pigna e, dopo l’intervento dei Carabinieri, venne trovato in possesso di un arsenale, tra cui una quindicina di fucili, pistole e munizioni. L’uomo, di origine turca è residente in Francia. Per i fatti di Pigna, nel 2017 venne condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione.