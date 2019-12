Ventimiglia: nuova scoperta del gruppo 'ArcheoNervia', una roccia che coglie il 'primo raggio di sole'

Nuova scoperta del gruppo autonomo di ricerche di superficie ‘Archeonervia’, nella zona di Villatella, frazione sulle alture di Ventimiglia.

Il gruppo, composto da Andrea Eremita, Bruno Calatroni, Stefano Albertieri, Aldo Ummarino e Paolo Ciarma, ha scoperto una roccia spettacolare ricca di suggestione messa in opera dalla natura orientata in modo naturale a cogliere il primo raggio di sole che nasce in lontananza dalla profondità del mare il giorno del solstizio d'estate, momento magico in cui la natura ritorna ad essere feconda.

Visibile a chilometri di distanza non poteva mancare di attirare l'attenzione dei nostri lontani progenitori che, per rimarcare la sacralità del monolite e distinguerla da una roccia comune, sulla parte frontale hanno scolpito con strumenti litici un cerchio solare da cm 54 di diametro. Sole occhio del celo, primo calendario dell'umanità, fonte di vita e di tutte le cose oggetto di culto di tutte le religioni dell'antichità.

E' anche probabile che l'incisione del disco solare sulla roccia sia un lavoro non portato a termine, come è stato fatto sul Monte Iato (provincia di Palermo) e in altri 4 luoghi della Sicilia, dove nella roccia è stata aperta una finestra per accogliere la prima sciabolata di sole il giorno del solstizio d'estate.