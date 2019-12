Ventimiglia: approvato dall'Amministrazione il progetto di ristrutturazione della palestra ex Gil, servono 150mila euro

E’ stato approvato il progetto definitivo per la ristrutturazione della palestra ‘ex Gil’, che si trova in via Chiappori a Ventimiglia, attualmente utilizzata dalle scuole e dalle associazioni sportive cittadine.

Il Comune frontaliero, infatti, intende realizzare interventi di adeguamento dei locali ed eliminare infiltrazioni di acque meteoriche. Il progetto definitivo è propedeutico a reperire le fonti finanziarie, partecipando al bando ‘Sport missione comune 2019’, per l’ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota interessi sui mutui per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva pubblica, promosso dall’ANCI e dal Credito Sportivo.

Il fabbricato è composto da un solo piano fuori terra, rialzato rispetto al livello stradale e da un piano seminterrato. L’immobile è realizzato totalmente in cemento armato e risale agli anni ’20-’30. Ha due grandi locali per attività sportiva (pallavolo, pallacanestro, attività ginniche ecc.), una sala di dimensioni più ridotte adibita a palestra, servizi igienici, locali spogliatoio e per depositi. I pavimenti sono tutti in ceramica, esclusi i locali per attività sportiva che presentano una pavimentazione in gomma.

Al piano seminterrato è presente una sala adibita a palestra, servizi igienici, locali spogliatoio per maschi e femmine e deposito. È previsto un intervento di manutenzione straordinaria globale, che interessa sia l’esterno sia l’interno dell’edificio. L’importo totale dell’opera di restauro è di 150mila euro.